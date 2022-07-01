Доработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки441 просмотр

1. Показывать каталог товаров без остатков, пока пользователь не укажет свой адрес доставки. Выводить оповещение с просьбой ввести адрес - https://prnt.sc/AR_v56p_tjF_

2. Цены показываем а остатки можем скрывать, только если условие "Заполненный адрес" не выполнено.

Сейчас сайт на малом бизнесе, поэтому один склад, но мы возьмем лицензию бизнес я думаю для этого

3 года назад
romadov
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