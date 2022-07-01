1. Показывать каталог товаров без остатков, пока пользователь не укажет свой адрес доставки. Выводить оповещение с просьбой ввести адрес - https://prnt.sc/AR_v56p_tjF_

2. Цены показываем а остатки можем скрывать, только если условие "Заполненный адрес" не выполнено.

Сейчас сайт на малом бизнесе, поэтому один склад, но мы возьмем лицензию бизнес я думаю для этого