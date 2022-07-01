Необходимы доработки для сайта на WordPress: создать адаптивную таблицу с топ сервисами для отображения на всех постах, добавить значки соцсетей в футер, убрать мобильное меню с десктопной версии и вынести логотип, сделать таблицы на главной странице адаптивными, а также вывести блок с пометкой 'Рекомендуем этот сервис / Не рекомендуем сервис' под хлебными крошками. Ждем детальные сроки и стоимость работ.