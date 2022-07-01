Требуется доработка старого сайта на WordPress 5.5.9. Основные задачи включают создание раздела 'Отзывы' и блока 'Акции', а также выполнение шести мелких задач. Все детали указаны в приложении. Ожидается смета по каждому пункту для согласования с владельцем сайта.
Доробить проект на Wordpress
Доброго дня
Є проект - https://vsimakova.org/ .
Є правки - https://trello.com/b/ozIX8cuu/vsimakovaorg
Задачі добавляємо, це не всі, але всі задачі приблизно такого рівня. В подальшому проект потрібно підтримувать. Проект написаний, в цілому, якісно.
Якщо ви працювали з GIT в минулому, буде великий плюс, якщо ні, але хочете навчитись, тоді вам на цей проект :)
Оцініть приблизно правки, які зараз добавлені, щоб приблизно розуміть ваш рейт.
Дякую
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон WordPress. Задача включает выбор подходящего шаблона, перенос всех данных, включая графику и информационные настройки, а также подготовку к интеграции с 1С, CRM системами и платежными системами.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработать сайт на платформе WordPress, внести несколько изменений и улучшений. Заказ включает в себя корректировку функциональности и улучшение пользовательского опыта.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблемы с выпадающим меню и слайдерами на сайте, возникшие после обновления Wordpress до последней версии. Требуется опыт работы с Wordpress и jQuery для диагностики и устранения ошибок.Закрыт3 года назад
Необхідно налаштувати форму на сайті WordPress для коректної роботи. Форма повинна спливати при натисканні кнопки і містити поля: 'Вас звати', 'Зручна дата перегляду', 'Час перегляду' та 'Номер телефону'. Дані з форми надсилати на вказану пошту, а після відправки відображати повідомлення: 'Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами для узгодження перегляду.'Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать страницу оформления заказа на платформе Битрикс согласно предоставленному макету. Включить функционал для интеграции Яндекс.Карт, чтобы пользователи могли выбирать адрес при оформлении заказа. Убедитесь, что все элементы соответствуют указанным требованиям и макету.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать чат-бота для Telegram с помощью конструктора. Бот должен проводить опрос-тестирование и, при успешном прохождении, перенаправлять пользователя в живой чат с оператором. Оператору будет передаваться лог ответов клиента для более эффективного общения.Закрыт3 года назад
Требуется настройка CRM Bitrix24 на платформе Wordpress с интеграцией WooCommerce. Укажите свой бюджет для выполнения проекта. Ожидается полная настройка системы для эффективного управления клиентами и заказами.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо оценить время и стоимость переноса фронтенда на Open Cart с обеспечением полноценной работы магазина. Также требуется подключение локализации на два языка: русский и украинский. Укажите, сколько времени займет выполнение задачи и какую сумму потребуется для реализации.Закрыт3 года назад
Необходимы доработки для сайта на WordPress: создать адаптивную таблицу с топ сервисами для отображения на всех постах, добавить значки соцсетей в футер, убрать мобильное меню с десктопной версии и вынести логотип, сделать таблицы на главной странице адаптивными, а также вывести блок с пометкой 'Рекомендуем этот сервис / Не рекомендуем сервис' под хлебными крошками. Ждем детальные сроки и стоимость работ.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад