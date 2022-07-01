Доробить проект на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1065 просмотров

Доброго дня

Є проект - https://vsimakova.org/ .

Є правки - https://trello.com/b/ozIX8cuu/vsimakovaorg

Задачі добавляємо, це не всі, але всі задачі приблизно такого рівня. В подальшому проект потрібно підтримувать. Проект написаний, в цілому, якісно.

Якщо ви працювали з GIT в минулому, буде великий плюс, якщо ні, але хочете навчитись, тоді вам на цей проект :)

Оцініть приблизно правки, які зараз добавлені, щоб приблизно розуміть ваш рейт. 

Дякую

GitWordPress
3 года назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ксенія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Геннадий
 
60 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
66 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка старого сайта на WordPress 5.5.9

    Требуется доработка старого сайта на WordPress 5.5.9. Основные задачи включают создание раздела 'Отзывы' и блока 'Акции', а также выполнение шести мелких задач. Все детали указаны в приложении. Ожидается смета по каждому пункту для согласования с владельцем сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон wordpress.

    Необходимо выполнить перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон WordPress. Задача включает выбор подходящего шаблона, перенос всех данных, включая графику и информационные настройки, а также подготовку к интеграции с 1С, CRM системами и платежными системами.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Wordpress + jquery

    Необходимо решить проблемы с выпадающим меню и слайдерами на сайте, возникшие после обновления Wordpress до последней версии. Требуется опыт работы с Wordpress и jQuery для диагностики и устранения ошибок.

    jQueryWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Налаштувати поштову форму на сайті WordPress

    Необхідно налаштувати форму на сайті WordPress для коректної роботи. Форма повинна спливати при натисканні кнопки і містити поля: 'Вас звати', 'Зручна дата перегляду', 'Час перегляду' та 'Номер телефону'. Дані з форми надсилати на вказану пошту, а після відправки відображати повідомлення: 'Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами для узгодження перегляду.'

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Битрикс. Сделать страницу оформления заказа

    Необходимо разработать страницу оформления заказа на платформе Битрикс согласно предоставленному макету. Включить функционал для интеграции Яндекс.Карт, чтобы пользователи могли выбирать адрес при оформлении заказа. Убедитесь, что все элементы соответствуют указанным требованиям и макету.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать Чат-бот телеграм

    Требуется разработать чат-бота для Telegram с помощью конструктора. Бот должен проводить опрос-тестирование и, при успешном прохождении, перенаправлять пользователя в живой чат с оператором. Оператору будет передаваться лог ответов клиента для более эффективного общения.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить CRM Bitrix24 на Wordpress+woocommerce

    Требуется настройка CRM Bitrix24 на платформе Wordpress с интеграцией WooCommerce. Укажите свой бюджет для выполнения проекта. Ожидается полная настройка системы для эффективного управления клиентами и заказами.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Open Cart

    Необходимо оценить время и стоимость переноса фронтенда на Open Cart с обеспечением полноценной работы магазина. Также требуется подключение локализации на два языка: русский и украинский. Укажите, сколько времени займет выполнение задачи и какую сумму потребуется для реализации.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать адаптивную таблицу на сайте (wordpress)

    Необходимы доработки для сайта на WordPress: создать адаптивную таблицу с топ сервисами для отображения на всех постах, добавить значки соцсетей в футер, убрать мобильное меню с десктопной версии и вынести логотип, сделать таблицы на главной странице адаптивными, а также вывести блок с пометкой 'Рекомендуем этот сервис / Не рекомендуем сервис' под хлебными крошками. Ждем детальные сроки и стоимость работ.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад