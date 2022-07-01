Добрый день

Ищем программиста, который уже имел успешный опыт доработки Битрикс сайта под многоязычные версии. Который сможет посмотреть и оценить объем работ и озвучить хотя бы примерную стоимость работ и сроки.

Нам нужно добавить только один язык - украинский.

1с на сайте не используется. т.е. все делаем в админке битрикса.

сайт - теннисмаг, найдете в поиске.

ждем ваши предложения по стоимости и срокам, всем заранее спасибо.