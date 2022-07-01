Добавить на Bitrix сайт Украинский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки430 просмотров

Добрый день

Ищем программиста, который уже имел успешный опыт доработки Битрикс сайта под многоязычные версии. Который сможет посмотреть и оценить объем работ и озвучить хотя бы примерную стоимость работ и сроки.

Нам нужно добавить только один язык - украинский.

1с на сайте не используется. т.е. все делаем в админке битрикса.

сайт - теннисмаг, найдете в поиске.

ждем ваши предложения по стоимости и срокам, всем заранее спасибо.

3 года назад
maximus123
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