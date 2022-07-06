Требуется доработка и оптимизация веб-сайта на WordPress. Необходимо исправить ошибки в плагинах, CSS и JS, а также оптимизировать сайт по параметрам Google Web Core Vitals. Разобраться с проблемами кеширования (плагины, Cloudflare, SG) и внести небольшие изменения в вёрстку и дизайн. Мини-ТЗ для дизайна будет предоставлено отдельно.
Доработка карточки товара в wordpress woocommerce
Установлен вордпресс шаблон темы woodmart - https://woodmart.xtemos.com/shop/furniture/panton-оunior-chair вукомерс + елементор
Необходимо доработать карточку товара https://le-porte.kz/?product=eames-plastic-side-chair
1. При выборе размера и типа остекленения менялась цена
2. При выборе типа остекления менялась картинка
3. Выбор цвета должен быть в кружках, как в родительской теме, но название при этом оставалось
4. При выборе цвета картинка товара должна меняться на тот цвет, который выбран
5. Цена должна меняться как сверху в карточке товара так и снизу
Срок: 1 день.
Стоимость: 20$
Нужно, чтобы вы били или из Украины или из Беларуси. Я из Казахстана, нет возможности отправлять деньги в россию
Выбранный исполнитель
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