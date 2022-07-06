Установлен вордпресс шаблон темы woodmart - https://woodmart.xtemos.com/shop/furniture/panton-оunior-chair вукомерс + елементор

Необходимо доработать карточку товара https://le-porte.kz/?product=eames-plastic-side-chair

1. При выборе размера и типа остекленения менялась цена

2. При выборе типа остекления менялась картинка

3. Выбор цвета должен быть в кружках, как в родительской теме, но название при этом оставалось

4. При выборе цвета картинка товара должна меняться на тот цвет, который выбран

5. Цена должна меняться как сверху в карточке товара так и снизу

Срок: 1 день.

Стоимость: 20$

Нужно, чтобы вы били или из Украины или из Беларуси. Я из Казахстана, нет возможности отправлять деньги в россию