1. Необходимо разобраться с плагинами на сайте и исправить ошибки связанные с ними (WordPress)

2. Исправить ошибки в CSS и скриптах JS (по возможности уменьшить и оптимизировать их)

3. Оптимизировать веб сайт по параметрам Google Web Core Vitals без серьёзных изменений в дизайне

4. Разобраться с проблемой кеширования сайта (плагины, cloudflare, SG)

5. Небольшие изменения в вёрстке и дизайне сайта (отдельное мини-ТЗ)