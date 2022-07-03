Доработать и оптимизировать веб-сайт(CSS,JS, плагины, Web Core Vitals)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1392 просмотра

1. Необходимо разобраться с плагинами на сайте и исправить ошибки связанные с ними (WordPress)

2. Исправить ошибки в CSS и скриптах JS (по возможности уменьшить и оптимизировать их)

3. Оптимизировать веб сайт по параметрам Google Web Core Vitals без серьёзных изменений в дизайне

4. Разобраться с проблемой кеширования сайта (плагины, cloudflare, SG)

5. Небольшие изменения в вёрстке и дизайне сайта (отдельное мини-ТЗ)

CloudflareCSSJavaScriptWordPress
3 года назад
liifii77
Андрей 
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Миша
 
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Артур
 
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