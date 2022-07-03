Ищется программист с опытом доработки сайтов на Битрикс для добавления украинского языка. Требуется оценка объема работ, стоимость и сроки выполнения. Сайт 'теннисмаг', работа будет выполнена в админке Битрикса без использования 1С.
Доработать и оптимизировать веб-сайт(CSS,JS, плагины, Web Core Vitals)
1. Необходимо разобраться с плагинами на сайте и исправить ошибки связанные с ними (WordPress)
2. Исправить ошибки в CSS и скриптах JS (по возможности уменьшить и оптимизировать их)
3. Оптимизировать веб сайт по параметрам Google Web Core Vitals без серьёзных изменений в дизайне
4. Разобраться с проблемой кеширования сайта (плагины, cloudflare, SG)
5. Небольшие изменения в вёрстке и дизайне сайта (отдельное мини-ТЗ)
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