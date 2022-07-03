Требуется доработка и оптимизация веб-сайта на WordPress. Необходимо исправить ошибки в плагинах, CSS и JS, а также оптимизировать сайт по параметрам Google Web Core Vitals. Разобраться с проблемами кеширования (плагины, Cloudflare, SG) и внести небольшие изменения в вёрстку и дизайн. Мини-ТЗ для дизайна будет предоставлено отдельно.