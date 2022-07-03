Требуется настройка расширенной электронной коммерции на платформе WordPress с использованием Woocommerce. Имеется подробное техническое задание, которое необходимо учесть при выполнении задачи.
Бекенд на вордпресс
Всем привет. Нужен человек разбирающийся в беке на вордпресс, владеющий php так как движок на нем. Есть форма с параметрами и есть посты, нужно отфильтровать посты по параметрам что пришли и вывести их. Также надо реализовать booking, тоже есть форма, надо создать запись кастомного поста(booking) заполнить его нужными данными и вывести эту запись.
Напишите бюджет и срок. Более детальнее могу объяснить в тг, точнее связать с нашим программистом которому нужна помощь.
Заявки фрилансеров
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