Исправить отправку почты в 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки391 просмотр

После переноса с веб-окружения на обычный хостинг.

Перестала работать отправка писем (уведомления о заказах, рассылки).

Тестовые письма отправляются, функция мейл работает, в логах ошибок нет.

Вариант отправки как и с смтп так и без - не работают.

3 года назад
Abelozerov
Алексей 
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