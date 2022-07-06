Изменить цвет сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок1283 просмотра

Сайт на WordPress. Тема "с нуля", не "на шаблоне", код приличный по стандартам Wordpress.

Ничего лишнего.

Меняем 3 одних цвета, на 3 новых цвета. (готовых настроек в теме нет)

Требуется поменять цвет на сайте. Есть основной акцентный цвет и 2 две его вариации.

Тип сайта - интерент-магазин. Основные элементы: кнопки, рамочки, иконки (есть svg, png).

Также хочу отметить, что на главной странице, есть также иконки, но заанимированные.

Изменения цвета с сохранением всех анимаций. После изменения цвета, не должно сломаться анимация !

Жду ответа по стоимости срокам.

WordPress
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