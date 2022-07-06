Требуется поддержка нескольких проектов на платформе Битрикс. Необходимо указать ставку за час работы и доступные часы для выполнения задач.
Оптимизация wordpress и доработка
Здравствуйте, нужно сделать кучу вещей по wordpress всё дам знать в тг!
P.S: оплата только по факту!
Заявки фрилансеров
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