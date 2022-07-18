Посадить верстку на WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок471 просмотр

Здравствуйте, нужно посадить верстку на WordPress. Все подробности в ТЗ. ТЗ дам на рассмотрение кандидатам. Пишите и оставляйте свои телеграмм.

WordPress
3 года назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndrewKostenko
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Все на высшем уровне, качественно и в срок посадил. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было работать, все прекрасно объяснял и быстро отвечал, рекомендую к сотрудничеству!

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