Необходимо настроить вывод постов в WordPress на сайте с готовой версткой. Задача включает добавление и редактирование постов, настройку типов записей и структуру постов. Также требуется помощь в реализации класса active при переходах между страницами. Идеально для фрилансеров с опытом в WP и веб-разработке.