Страничка Wordpress

$397
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки697 просмотров

нужно сделать страницу и разместить на сайте (cms wordpress)

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1XvdIx-C0pi3dee1DLePWrZdeUNzAhOTaC7OXXtkjauE/edit

1) Исполнитель несет ответственность за регресии и должен их исправить (перед стартом бекапим сайт)

2) Исполнитель должен попасть в срок

3) Исполнитель убеждается в адекватности результата на декстоп и моб

Оплата по факту либо БС

WordPress
3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$200
3 дня
Escrow
все ок
Все хорошо, хорошее техническое задание

Заявки фрилансеров

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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