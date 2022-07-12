Настроить вывод постов в WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки458 просмотров

Есть сайт на WP, там два пункта меню (примеры работ1 и пример работ2) в header, где будут выводиться посты верстка готова и сидит на WP. Наверно лучше будет написать свои типы записей, но то не сильно важно. Структура поста (картинка, заглавие, описание) при нажатии переходим в пост где будет немного текста, ссылка, картинки. и возможность переключаться между постами стрелочкой. Задача простая, настроить возможность добавлять новые посты и редактировать старые.  И подсказать как вешать клас active при переходах между страницах. Это все. 

Я сам программист и дизайнер и разбираюсь в ценах этой ниши. Я знаю цену этой работе, залуплять цены и ломить сроки тут не выйдет, только все по адекватности.  Просто мой бекендчик занят поэтому вынужден рассматривать ещё варианты возможно долгостроковые.

WordPress
3 года назад
VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Otriayd
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, быстро сделала работу, был на связи, полностью адекватное общения и профессиональный подход к задаче по WP. Спасибо вам, Владимир.
Очень вежливый и корректный в постановке задач заказчик. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Otriayd
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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