Есть сайт на WP, там два пункта меню (примеры работ1 и пример работ2) в header, где будут выводиться посты верстка готова и сидит на WP. Наверно лучше будет написать свои типы записей, но то не сильно важно. Структура поста (картинка, заглавие, описание) при нажатии переходим в пост где будет немного текста, ссылка, картинки. и возможность переключаться между постами стрелочкой. Задача простая, настроить возможность добавлять новые посты и редактировать старые. И подсказать как вешать клас active при переходах между страницах. Это все.

Я сам программист и дизайнер и разбираюсь в ценах этой ниши. Я знаю цену этой работе, залуплять цены и ломить сроки тут не выйдет, только все по адекватности. Просто мой бекендчик занят поэтому вынужден рассматривать ещё варианты возможно долгостроковые.