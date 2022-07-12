Необходимо разработать страницу на платформе WordPress с учетом всех требований, указанных в ТЗ. Исполнитель отвечает за регрессии и должен протестировать результат на десктопе и мобильных устройствах. Оплата производится по факту либо через БС.
Настроить вывод постов в WP
Есть сайт на WP, там два пункта меню (примеры работ1 и пример работ2) в header, где будут выводиться посты верстка готова и сидит на WP. Наверно лучше будет написать свои типы записей, но то не сильно важно. Структура поста (картинка, заглавие, описание) при нажатии переходим в пост где будет немного текста, ссылка, картинки. и возможность переключаться между постами стрелочкой. Задача простая, настроить возможность добавлять новые посты и редактировать старые. И подсказать как вешать клас active при переходах между страницах. Это все.
Я сам программист и дизайнер и разбираюсь в ценах этой ниши. Я знаю цену этой работе, залуплять цены и ломить сроки тут не выйдет, только все по адекватности. Просто мой бекендчик занят поэтому вынужден рассматривать ещё варианты возможно долгостроковые.
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