Интеграция 1С:УНФ с Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка475 просмотров

Ищу специалиста, который сможет настроить интеграция 1С:УНФ с Tilda

Нужно передавать:

Остатки, описание, цены (Иными словами, сопоставить внешний модификатор товара 1с и Tilda)

Tilda
3 года назад
chipdaledeal
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Шекк
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Есть правки по wordpress

    Требуется опытный специалист для внесения правок на сайте, разработанном на WordPress. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. Рассматриваются только квалифицированные исполнители.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Мне нужно внедрить микроразметку wordpress

    Требуется внедрение микроразметки для сайта на WordPress. Необходимо разметить хлебные крошки, контакты, товары на страницах категории и Product, а также настроить Open Graph и микроразметку вопросов и ответов. Оплата по факту.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить вывод постов в WP

    Необходимо настроить вывод постов в WordPress на сайте с готовой версткой. Задача включает добавление и редактирование постов, настройку типов записей и структуру постов. Также требуется помощь в реализации класса active при переходах между страницами. Идеально для фрилансеров с опытом в WP и веб-разработке.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Страничка Wordpress

    $397

    Необходимо разработать страницу на платформе WordPress с учетом всех требований, указанных в ТЗ. Исполнитель отвечает за регрессии и должен протестировать результат на десктопе и мобильных устройствах. Оплата производится по факту либо через БС.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен программист Ruby on Rails (неполная занятость)

    Требуется программист Ruby on Rails на неполную занятость, желателен из Варшавы. Обязанности: управление группой сайтов и самописной CRM системой. Предусмотрено 2 часа работы в день или 25-30 часов в месяц с возможностью экстренного реагирования. Оплата составляет 700 €/месяц.

    Ruby
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо перенести сайт с Tilda на аналог Weblium

    Необходимо выполнить перенос сайта https://appu.net.ua/ с платформы Tilda на Weblium. В процессе миграции допускаются изменения в зависимости от возможностей новой системы управления. Требуется учесть все функциональные особенности и адаптировать контент под новую платформу.

    Tilda
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить второй язык на сайт joomla

    Необходимо добавить второй язык на существующий сайт на Joomla версии 2.5. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения работы. Задача включает настройку многоязычности для обеспечения корректного отображения контента на новом языке.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Изменить цвет сайт на Wordpress

    Требуется изменить цветовую схему сайта на WordPress, заменив основной акцентный цвет и две его вариации. Важно сохранить все анимации, включая анимацию иконок на главной странице. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация wordpress и доработка

    $200

    Необходимо выполнить комплекс работ по оптимизации и доработке сайта на Wordpress. Задачи включают улучшение функционала и производительности. Оплата производится только по факту выполнения работ.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад