Требуется опытный специалист для внесения правок на сайте, разработанном на WordPress. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. Рассматриваются только квалифицированные исполнители.
Интеграция 1С:УНФ с Tilda
Ищу специалиста, который сможет настроить интеграция 1С:УНФ с Tilda
Нужно передавать:
Остатки, описание, цены (Иными словами, сопоставить внешний модификатор товара 1с и Tilda)
Заявки фрилансеров
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