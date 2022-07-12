Доработки сайта на Битрикс

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Закрыт9 заявок368 просмотров

Требуется программист для доработки сайта на Битрикс.

Подробности в ТЗ.

3 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Константин
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
12 отзывов
3 года назад
Вячеслав
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов(-1)
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
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Системы управления (CMS)
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Андрей
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
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