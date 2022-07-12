Необходимо настроить вывод постов в WordPress на сайте с готовой версткой. Задача включает добавление и редактирование постов, настройку типов записей и структуру постов. Также требуется помощь в реализации класса active при переходах между страницами. Идеально для фрилансеров с опытом в WP и веб-разработке.
Доработки сайта на Битрикс
Требуется программист для доработки сайта на Битрикс.
Подробности в ТЗ.
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