Frontend Dev & Ui Ux Design
Всем привет, я занимаюсь front-end разработкой сайтов, ботов, скриптов, парсеров
Технологии которыми пользуюсь: html, css, scss, javascript, node.js, python, express, vue.js, nuxt, nginx ...
Основной аккаунт https://www.fl_ru/users/alexandrbnima58/portfolio/
Нужно вместо нижнего подчеркивания вставить точку, в ссылке выше
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Kotelov - HR Portal9 просмотров
- Бот для телеграмма | Самоучитель бурятского языка16 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
год назад
Анастасия Парфенова "тянула резину" месяц, а потом просто пропала. Деньги возвращал через арбитраж. Не рекомендую сотрудничать. Другие контакты: телефон +79025311366 телеграмм @frntdev ник на fl alexandrbnima58