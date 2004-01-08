_anastasian

Анастасия _anastasian

 
19 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Frontend Dev & Ui Ux Design

Всем привет, я занимаюсь front-end разработкой сайтов, ботов, скриптов, парсеров

Технологии которыми пользуюсь: html, css, scss, javascript, node.js, python, express, vue.js, nuxt, nginx ...

Основной аккаунт https://www.fl_ru/users/alexandrbnima58/portfolio/

Нужно вместо нижнего подчеркивания вставить точку, в ссылке выше

JavascriptPythonHTMLCSSNginxSCSSNode.jsVue.js
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eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
2 балла
год назад
Разработка Telegram бота для техников по обслуживанию стоек с кофе.
Анастасия Парфенова "тянула резину" месяц, а потом просто пропала. Деньги возвращал через арбитраж. Не рекомендую сотрудничать. Другие контакты: телефон +79025311366 телеграмм @frntdev ник на fl alexandrbnima58