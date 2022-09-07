Как я это вижу:

Мы создаем для каждого клиента свою группу или канал.

К клиенту подцепляем точки кофейные

Техник обслуживает, выбирает точку и загружает фото.

Фото автоматом попадает в нужную группу

Дальше обсудим с исполнителем.

Может у кого есть бот с похожим функционалом

У админа соответственно должна быть какая то админка для управления всем этим добром и для учета

Примерное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1pLzc5BJscB8vx1VtjfkoScMV5kOgd2-KfyXTIRwxnL4/edit