Разработка Telegram бота для техников по обслуживанию стоек с кофе.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки329 просмотров

Как я это вижу:

Мы создаем для каждого клиента свою группу или канал.

К клиенту подцепляем точки кофейные

Техник обслуживает, выбирает точку и загружает фото.

Фото автоматом попадает в нужную группу

Дальше обсудим с исполнителем.

Может у кого есть бот с похожим функционалом

У админа соответственно должна быть какая то админка для управления всем этим добром и для учета

Примерное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1pLzc5BJscB8vx1VtjfkoScMV5kOgd2-KfyXTIRwxnL4/edit 

3 года назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_anastasian
Анастасия 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Анастасия Парфенова "тянула резину" месяц, а потом просто пропала. Деньги возвращал через арбитраж. Не рекомендую сотрудничать. Другие контакты: телефон +79025311366 телеграмм @frntdev ник на fl alexandrbnima58

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
_anastasian
Анастасия 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад