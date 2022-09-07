Необходимо реализовать валидацию полей формы отправки на готовом лендинге с использованием JavaScript. Также требуется настроить отправку данных, адаптируя верстку к уже готовому скрипту. Задача займет около 10 минут для опытного специалиста.
Разработка Telegram бота для техников по обслуживанию стоек с кофе.
Как я это вижу:
Мы создаем для каждого клиента свою группу или канал.
К клиенту подцепляем точки кофейные
Техник обслуживает, выбирает точку и загружает фото.
Фото автоматом попадает в нужную группу
Дальше обсудим с исполнителем.
Может у кого есть бот с похожим функционалом
У админа соответственно должна быть какая то админка для управления всем этим добром и для учета
Примерное ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1pLzc5BJscB8vx1VtjfkoScMV5kOgd2-KfyXTIRwxnL4/edit
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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