После публикации статьи на WP-сайте - она автоматом в соцсети кидало..

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка932 просмотра

Привет.

Есть сайт на WP.

Задача: Нужно чтобы после публикации статьи на вордпрес сайте - она автоматом в соцсети кидало

во все соцсети: вк, ок, fb, инстаграмм, телеграмм, и даже моймир))

Кто сможет помочь с этим и как вы будете это реализовывать?

Спасибо, жду предложений.

WordPress
3 года назад
Sonic_md
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
54 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

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