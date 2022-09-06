Привет.

Есть сайт на WP.

Задача: Нужно чтобы после публикации статьи на вордпрес сайте - она автоматом в соцсети кидало

во все соцсети: вк, ок, fb, инстаграмм, телеграмм, и даже моймир))

Кто сможет помочь с этим и как вы будете это реализовывать?

Спасибо, жду предложений.