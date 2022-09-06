Задача:

Написать скрипт, который умеет:

1. Рассылать голосовое сообщение(гс) по списку пользователей со скрытием имени отправителя в Телеграм

2. Работает в многопотоке

3. Если есть ответ на гс, создает частную группу, в которую добавляет аккаунт менеджера. Эта группа является аналогом чата с клиентом для менеджера.

Сообщения от клиента пересылаются в группу. Сообщения от менеджера пересылаются из группы клиенту(со скрытием имени отправителя).

При пересылки сообщений в группу, эти сообщения не помечаются как прочитанные у клиента до тех пор, пока менеджер на них не ответит.

4. Массово редактирует информацию профиля (фотографии, описание, никнейм, имя)

Ссылка на документацию фреймфорка для Питона:

https://docs.pyrogram.org/

Цена и сроки обсуждаются