Подключить и настроить CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки367 просмотров

К готовой верстке каталога необходимо подключить и настроить CMS.  

Требования:

1. CMS написана на PHP (OpenCart или аналог)

2. Управление каталогом продукции (несколько фото, описание, теги), статическими страницами и блогом.

3. Эргономичный, простой интерфейс

Оплата по факту выполненной работы

OpencartPHP
3 года назад
P2P
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