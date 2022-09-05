Требуется разработать скрипт для автоматической регистрации клиентов на сайте с проверкой свободных дат. Скрипт должен использовать данные из файла импорта, обеспечивать авторизацию, добавление заявителей и проверку доступных дат. Дополнительно необходима интеграция с сервисом распознавания капчи. После успешной регистрации должно отображаться сообщение и предоставляться ссылка на скачивание PDF файла.
Ищу PHP, JS. Fullstack на фуллтайм
Ищу ответственного fullstack разработчика в команду с хорошим знанием PHP и JS.
Работа фуллтайм над коммерческими проектами, если вы где то уже работаете по 4+ часа в день и хотите совмещать, то у вас не хватит времени на работу у меня.
Задачи совершенно разные, от браузерных расширений до црм систем контроля и распределения траффика. Скучно точно не будет. Так же не дадим вам зависать годами на одном надоевшем проекте. Чистой версткой заниматься не нужно будет =)
1. Что нужно будет делать:
1.1. Программировать
1.2. Исследовать сторонний код (Например если заказчик пришел уже с готовым проектом)
1.3. Находить решения к нестандартным задачам. (Это могут быть как костыльные решения, так и вполне legacy)
1.4. Консультировать менеджеров
2. От вас ждем:
2.1. Высокую коммуникабельность
2.2. Быструю реакцию
2.3. Отсутствие отвращения к чужому коду
2.4. Желание решать сложные задачи
2.5. Желание учиться новому
2.6. Выполнять свои обещания
3. Мы даем вам:
3.1. Еженедельную оплату
3.2. Опытных менеджеров
3.3. ТЗ и понятно сформулированные задачи
3.4. Защищаем от клиентов-самодуров.
3.5. Стабильный поток интересных (и не очень) задач
4. В заявке укажите:
4.1. Сколько вы хотите получать за час работы (в долларах)
4.2. Сколько часов готовы работать в ближайшие 7 дней
5. В качестве испытания дадим тестовое задание. Выполнение тестов оплачиваем.
Вся работа только через трекер Hubstaff (доступ предоставлю). Нет никакого желания следить за вами, но есть желание честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется подключить API партнерки для продажи билетов на сайте, созданном на платформе Tilda. Ознакомьтесь с документацией, предоставленной во вложении, и укажите стоимость выполнения задачи.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Ищется Vue.js разработчик для реализации проекта рекрутинговой CRM системы. Необходим опыт в выстраивании архитектуры приложения, работе с Promise, vuex, resp api и routes. Проект предполагает создание функционального и эффективного решения для рекрутинга.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать копию существующего сайта на WordPress на новом домене на том же хостинге. Задача включает в себя корректное копирование файлов, пересоздание базы данных и настройку редиректов с SSL и с www на без www. Домен уже зарегистрирован и SSL получен.Закрыт3 года назад
- $25
Требуется подключить и настроить платежную систему Payeer на сайт, созданный на платформе Тильда. Необходима полная интеграция для обработки платежей. Укажите стоимость выполнения задания.Закрыт3 года назад
- $23
Необходимо настроить API интеграцию для передачи заявок с лендинга в CRM систему. Есть документация по интеграции. Ищем специалистов, способных выполнить задачу за короткое время. Работы проводятся через безопасную сделку.Закрыт3 года назад
Требуется внедрить функционал вставки карточек товаров в текстовые статьи на сайте. Необходимо обеспечить возможность размещения вставок в любом месте контента. Подробности указаны в приложенном ТЗ. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения задачи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать решение для выгрузки остатков на складе и отчетов по платежам из Яндекс Маркета в Google таблицы. Выгрузка должна обновляться с заданной периодичностью, также требуется возможность настройки периода для выгрузки данных.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать функционал для вывода данных из базы MySQL на страницу по адресу https://domain.com/robert234. Реализовать вставку значений из базы в <title> и другие места на странице. Также необходимо создать форму для загрузки Excel файла в базу данных.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется изменить механизм перелинковки страниц работодателя на сайте inspektorpraci.eu. Перелинковка должна осуществляться по уникальному ID работодателя, чтобы избежать ошибок при поиске вакансий. Необходимо адаптировать актуальный код, заменив поиск по имени на использование ID из таблицы работодателей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад