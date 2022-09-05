Ищу ответственного fullstack разработчика в команду с хорошим знанием PHP и JS.

Работа фуллтайм над коммерческими проектами, если вы где то уже работаете по 4+ часа в день и хотите совмещать, то у вас не хватит времени на работу у меня.

Задачи совершенно разные, от браузерных расширений до црм систем контроля и распределения траффика. Скучно точно не будет. Так же не дадим вам зависать годами на одном надоевшем проекте. Чистой версткой заниматься не нужно будет =)

1. Что нужно будет делать:

1.1. Программировать

1.2. Исследовать сторонний код (Например если заказчик пришел уже с готовым проектом)

1.3. Находить решения к нестандартным задачам. (Это могут быть как костыльные решения, так и вполне legacy)

1.4. Консультировать менеджеров

2. От вас ждем:

2.1. Высокую коммуникабельность

2.2. Быструю реакцию

2.3. Отсутствие отвращения к чужому коду

2.4. Желание решать сложные задачи

2.5. Желание учиться новому

2.6. Выполнять свои обещания

3. Мы даем вам:

3.1. Еженедельную оплату

3.2. Опытных менеджеров

3.3. ТЗ и понятно сформулированные задачи

3.4. Защищаем от клиентов-самодуров.

3.5. Стабильный поток интересных (и не очень) задач

4. В заявке укажите:

4.1. Сколько вы хотите получать за час работы (в долларах)

4.2. Сколько часов готовы работать в ближайшие 7 дней

5. В качестве испытания дадим тестовое задание. Выполнение тестов оплачиваем.

Вся работа только через трекер Hubstaff (доступ предоставлю). Нет никакого желания следить за вами, но есть желание честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.