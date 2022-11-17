Занимаюсь в основном бекендом, связкой разных api (яндекс и гугл карты+обратный геотаргетинг, платежные системы, импорт экспорт прайсов, статистика, движение товаров: ягоды, озон, беру, сбер, али), базами данных (mysql, postgres, sybase).
Есть опыт ускорения сайтов (perfomance 98 у пета1, 100 у пета2). Есть опыт по ботам телеги (диалоги, оплата).
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
ElementorWordPress
Благодарю Дмитрия за оказанную консультацию в Wordpress.
Ответный отзыв
Там моя помощь была минимальна. Приятая в общении заказчица. Если что, обращайтесь.
$250
10 баллов
2 года назад
MySQLPHP
Все сделано замечательно! Оказалось больше работы чем, и все сделано, подправлено, все по техзадаче! Спасибо!
Ответный отзыв
Игорь замечательный заказчик, хочу еще с ним работать. С самого начала четко проговорили всё ТЗ, да, потом нашлись доработки, но их нельзя было увидеть на старте от слова совсем - Игорь сразу пошел навстречу, больше работы - больше цена вопроса. Планировали 2 дня, сделали за неделю, именно сделалИ вместе. Пока я писал, он постоянно тестировал. Очень чотенько, я в восторге. Вообще проект супер с большими перспективами, очень понравился. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.