Игорь замечательный заказчик, хочу еще с ним работать. С самого начала четко проговорили всё ТЗ, да, потом нашлись доработки, но их нельзя было увидеть на старте от слова совсем - Игорь сразу пошел навстречу, больше работы - больше цена вопроса. Планировали 2 дня, сделали за неделю, именно сделалИ вместе. Пока я писал, он постоянно тестировал. Очень чотенько, я в восторге. Вообще проект супер с большими перспективами, очень понравился. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.