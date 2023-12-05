Графический дизайн
Род занятий:
верстаю из PSD, Figma
адаптация под мобильные устройства
разработка фирменного стиля
Технологии:
- HTML5, CSS3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Предоставляю гарантию на выполненную работу:
сдам в оговоренные сроки
качественно
в полном объеме.
Готова сейчас приступить к работе.
Контакты:
e-mail: [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000195787998
Viber/Telegram/WhatsApp: +380664415904
Способ оплаты: карта Приватбанка (или любым другим удобным для вас способом).
Проходила марафоны по верстке GoIT (https://goit.ua/?lang=uk), WayUp (https://wayup.in) занимаюсь самообразованием.
Портфолио:
https://master-washing.netlify.app
https://vyviz-chavunu-kyiv.netlify.app
Портфолио
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