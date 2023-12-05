Графический дизайн

Род занятий:

верстаю из PSD, Figma

адаптация под мобильные устройства

разработка фирменного стиля

Технологии:

- HTML5, CSS3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Предоставляю гарантию на выполненную работу:

сдам в оговоренные сроки

качественно

в полном объеме.

Готова сейчас приступить к работе.

Контакты:

e-mail: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000195787998

Viber/Telegram/WhatsApp: +380664415904

Способ оплаты: карта Приватбанка (или любым другим удобным для вас способом).

Проходила марафоны по верстке GoIT (https://goit.ua/?lang=uk), WayUp (https://wayup.in) занимаюсь самообразованием.

Портфолио:

https://master-washing.netlify.app

https://vyviz-chavunu-kyiv.netlify.app

https://oblipiha.netlify.app