Elena_Riabusheva

Елена Elena_Riabusheva

 
36 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Графический дизайн

Род занятий:

  • верстаю из PSD, Figma

  • адаптация под мобильные устройства

  • разработка фирменного стиля

Технологии:

- HTML5, CSS3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Предоставляю гарантию на выполненную работу:

  • сдам в оговоренные сроки

  • качественно

  • в полном объеме.

Готова сейчас приступить к работе.

Контакты:

e-mail: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000195787998

Viber/Telegram/WhatsApp: +380664415904

Способ оплаты: карта Приватбанка (или любым другим удобным для вас способом).

Проходила марафоны по верстке GoIT (https://goit.ua/?lang=uk), WayUp (https://wayup.in) занимаюсь самообразованием.

Портфолио:

https://master-washing.netlify.app

https://vyviz-chavunu-kyiv.netlify.app

https://oblipiha.netlify.app

FigmaIllustratorPhotoshop