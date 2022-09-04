Нужно сделать так, чтобы с лендинга заявки падали в CRM систему. Есть документация по API интеграции со всем необходимым. Просьба откликаться тех, кто умеет и кто может это сделать за условный час времени, а не будет целый день разбираться.

Только через безопасную сделку.