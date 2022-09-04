Требуется внедрить функционал вставки карточек товаров в текстовые статьи на сайте. Необходимо обеспечить возможность размещения вставок в любом месте контента. Подробности указаны в приложенном ТЗ. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения задачи.
Настроить АПИ интеграцию с ЦРМ.
Нужно сделать так, чтобы с лендинга заявки падали в CRM систему. Есть документация по API интеграции со всем необходимым. Просьба откликаться тех, кто умеет и кто может это сделать за условный час времени, а не будет целый день разбираться.
Только через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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