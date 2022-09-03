Вывод контента в нужном месте на страницепри заходе на линк https://domain.com/robert234 с именем robert234 выводим данные которые есть в базе данных в этой строке макросам типа того и так далее для примера и нужно вставить в и еще в разных местах.Изначально будет Excel файл нужно его добавить в базу данных через форму на сайте, указав путь и сделать кнопку загрузить. пример как выглядит база смотрите в скрине.