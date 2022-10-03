Подправить ReCaptcha (JavaScript) Selenium

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка275 просмотров

Подправить ReCaptcha (JavaScript) Python Selenium

Перестала работать антикапча (JavaScript), логинится на сайт, но не может ввести капчу, раньше все работало.

JavaScriptPythonSelenium
3 года назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Егор, быстро решает поставленные перед ним задачи. Все выполнил на высшем уровне. Советую к сотрудничеству.
Четкая постановка задачи, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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