Необходимо выполнить три задачи на Yii2: 1) устранить дублирование клиентов в фильтре на стороне менеджера; 2) обеспечить сохранение прогресса блогеров при изменении бюджета; 3) исправить переход блогеров между статусами при согласовании. Опыт работы с Yii2 и Git обязателен. Все изменения тестируются локально и затем загружаются на сервер.