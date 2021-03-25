dumix69

Андрей dumix69

 
33 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$128
выплачено фрилансерам
58%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Reshegor
Егор 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
9 баллов
год назад
Написать гимн университета
Были некоторые задержки с обратной связью, в остальном же - только положительные впечатления. Заказчика рекомендую.
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
2saures
19 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$10
10 баллов
год назад
Подправить скрипт, сохранение cookie (Selenium) Python
Прекрасний замовник, задача поставлена чітко і ясно. Весь процес проходив швидко і позитивно. Рекомендую!
Ответственный исполнитель, делает все быстро и качественно. Сотрудничаем не первый раз. Советую.
Ответный отзыв
win1337
Егор 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Подправить ReCaptcha (JavaScript) Selenium
Четкая постановка задачи, было приятно работать.
Егор, быстро решает поставленные перед ним задачи. Все выполнил на высшем уровне. Советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
2saures
19 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$13
10 баллов
год назад
Оживить скрипт на python(selenium)
Чудовий замовник, задача поставлена точно і ясно, рекомендую!
Александр справился с заданием на все 100%. Я думаю, что будем еще сотрудничать. Советую!
Ответный отзыв
TatarinAlba
Альберт 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
$35
10 баллов
3 года назад
Бот для автоматических ставок на спорт
Отличный заказчик
Программист знает свое дело. Все сделал, как я и хотел. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв