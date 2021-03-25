По теме: "Госэкологическое управление в РФ. Экологическое нормирование и аудит" вопросы с четырьмя вариантами ответов, один вопрос и один ответ, всего 20 вопросов.
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Об объединении, единстве народовСтихи, Песни и Проза15 заявокЗакрытгод назад
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Нужно чтобы скрипт (скрипт автоставок, сайт 1хбет) начал сохранять куки и не вылетал из аккаунта. Запуск скрипта происходит через Xvfb на VPS, для того чтобы запускать плагин anti-captcha.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Написать гимн университета. Подробности в лс.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершенгод назад
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Подправить ReCaptcha (JavaScript) Python Selenium Перестала работать антикапча (JavaScript), логинится на сайт, но не может ввести капчу, раньше все работало.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $5Прикладное ПО5 заявокЗакрытгод назад
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Во время входа на сайт вылазит recaptcha, ее надо обойти. Бот на Питоне. Два варианта обхода это сервис решения капч или выбирать аудио произношение текста и с помощью специального сайта переводить аудио в текст и подставлять в ...Завершенгод назад
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Нужно добавить небольшой функционал бот на питон с использованием силениум. Бот для автоматических ставок на спорт. Нужно будет добавить сортировку по лигам. Подробности в лс.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
По определенной стратегии нужно будет ставить вверх или вниз. Сайт на подобии покет опшен. Пишите в личное сообщение все объясню.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
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Нужен программист, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в спорте, используя 1xbet, betwinner Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в точности по ...Завершен3 года назад
Добрый день, нужен человек, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в спорте, используя metbet, betwinner Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в точности ...Завершен3 года назад
Есть несколько парсеров и их нужно поправить. Обращаться тем кто работает с чужим кодом.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
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Дипломная работа "Приемы формирования семейных ценностей у детей дошкольного возраста"Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен модуль интеграции UDS Game с CMS 1C Битрикс Пример https://santeh5.ru/basket/ для того чтобы увидеть модуль, нужно добавить товар в корзину. Ссылка на сайт https://udsgame.com/static/ru/ API https://udsgame.com/api-docs/partner# Интеграция должна быть в виде модуля для БитриксаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Курсовая на тему "Особенности организации нетрадиционной утренней гимнастики в ДОУ"Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Курсовая на тему "Семейные традиции как условие формирования будущего семьянина"Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен7 лет назад
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