Бот для автоматических ставок на спорт

Добрый день, нужен человек, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в спорте, используя metbet, betwinner

Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в точности по ней соответственно. Подробнее о самой схеме расскажу лично человеку, готовому заняться данным проектом.