Просмотр рекламы на запросах Twitch.

Нужен софт для просмотра рекламы на https://www.twitch.tv/, на запросах.

Софт должен эмулировать просмотр рекламы на сервисе.

Подсчет успешных просмотров, очередь видеороликов для накрутки.

Более подробное тз можно будет уточнить, и составить вместе с исполнителем, от способа реализации.

Если у вас есть идеи, аналоги, как можно сделать лучше чтобы мощности пк были пропорциональны

потокам, и мощностям накрутки, то буду рад выслушать!