Разработать stop-loss бота для бинанса

Добрый день Необходимо сделать файл оффлайн активации игры, в автоматическом режиме. Пример могу выслать в л/с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для торговли на бирже нужно написать бота.
Язык: Python
За основу нужно взять https://github.com/freqtrade/freqtrade
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