Необходим React, Node.js разработчик на доработку мессенджера

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка1315 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим Node.js, Electron, React разработчик на проект.

На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web).

В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (десктоп, веб-клиент).

На данный над проектом работает ещё один бэкенд разработчик (Node.js, Python).

По всем вопросам по поводу мессенджера и не только поможем

В течение двух месяцев необходимо:

- Доработать интерфейс для видео и аудио связи в мессенджере

- Сбилдить десктопное приложение из исходников

- Создать функционал для работы мессенджера с соц.сетями

Техническое задание на ближайшую неделю прикреплено ниже.

Бюджет обговаривается.

Оплата зависит от объёма выполненных работ.

Пишите в лс!

React
3 года назад
easystars
Данила 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
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