Backend разработчик (NodeJS) на 40-50 часов, доработка проекта

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Доработка, рефакторинг, исправление ошибок Бэкенда на NestJS. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Backend используется для работы с мобильными приложениями и Frontend-ом на NodeJS.

Текущий основной стэк:

- NestJS

- TypeORM

- Axios

- Express

- Axios

- Knex

- Postgresql (Postgis)

- Webpack

Требования:

Отличные знания JavaScript, TypeScript.

Знания фреймворков из стэка и опыт работы с ними.

Уметь работать с git, Gitflow.

Разработка REST API с использованием JSON.

Знание основ программирования (ООП, паттерны и т.д.);

Написание unit и интеграционных тестов.

Работа в команде. Задачи в jira. Code review.

Будет плюсом:

Умение работать с Docker и Docker Compose.

Знаете что такое Swagger и OPENAPI.

Текущий объем работ порядка 40-50 часов.

Ждем откликов с вашим часовым рейтом, примерами кода, портфолио и ваш опыт.

3 года назад
adbrv1
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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