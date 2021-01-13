Написать Google Apps Script + прикрутить 3 API к таблице

Средства реализации задачи:

Google Apps Script

API Почта России, ТК Деловые Линии, ТК GTD, Открытые карты для подсчета расстояния, Битрикс24 (минимально)

Автоматизировать расчет заказа, выполняемый, на текущий момент, в Гугл таблицах руками, используя логистические сервисы:

- Почта России

- Деловые линии

- Транспортная компания GTD (пунктов адресной доставки не очень много и калькулятором на сайте мало что можно посчитать, поэтому преимущественно используем для доставки "ДО Склада", для чего определяем расстояние до ближайшего филиала по карте).

Отправка результатов расчетов клиенту происходит по email (SMTP) из Битрикс24, по шаблону письма.

Также, текст письма и результаты расчета вносятся в комментарий к задаче на расчет, поставленной в Битрикс24.

Текущее видение идеального конечного результата:

Расчет должен выполняться используя существующую Гугл-таблицу, чтобы формулы расчёта мы могли самостоятельно менять без привлечения сторонних специалистов.

Что нужно от вас:

Опыт с живыми, действующими примерами:

- работы в Google Apps Script и формулами в Google-таблицах

- интеграции по API (в идеале, но не обязательно с перечисленными сервисами)

- подробное изучение темы и формулировка своих предложений по оптимизации процесса

- расчет времени, включая календарный план, и стоимости выполнения работ

- оплата на ИП по договору (в идеале)

Полное описание задачи – https://docs.google.com/document/d/1EF2QP8gFtl6pkEsBj_6oelCbDVDt5TSlTzQn7IFEo2s/edit?usp=sharing