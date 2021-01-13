Есть скрипт для Google Sheets, который во время работы добавляет столбики начиная с "B" вставляя туда данные и последняя функция которого отсортировать данные в столбике "B" по алфавиту не затрагивая первую, закрепленную строку. Сейчас сортировка отрабатывает ...
Написать Google Apps Script + прикрутить 3 API к таблице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Средства реализации задачи:
Google Apps Script
API Почта России, ТК Деловые Линии, ТК GTD, Открытые карты для подсчета расстояния, Битрикс24 (минимально)
Автоматизировать расчет заказа, выполняемый, на текущий момент, в Гугл таблицах руками, используя логистические сервисы:
- Почта России
- Деловые линии
- Транспортная компания GTD (пунктов адресной доставки не очень много и калькулятором на сайте мало что можно посчитать, поэтому преимущественно используем для доставки "ДО Склада", для чего определяем расстояние до ближайшего филиала по карте).
Отправка результатов расчетов клиенту происходит по email (SMTP) из Битрикс24, по шаблону письма.
Также, текст письма и результаты расчета вносятся в комментарий к задаче на расчет, поставленной в Битрикс24.
Текущее видение идеального конечного результата:
Расчет должен выполняться используя существующую Гугл-таблицу, чтобы формулы расчёта мы могли самостоятельно менять без привлечения сторонних специалистов.
Что нужно от вас:
Опыт с живыми, действующими примерами:
- работы в Google Apps Script и формулами в Google-таблицах
- интеграции по API (в идеале, но не обязательно с перечисленными сервисами)
- подробное изучение темы и формулировка своих предложений по оптимизации процесса
- расчет времени, включая календарный план, и стоимости выполнения работ
- оплата на ИП по договору (в идеале)
Полное описание задачи – https://docs.google.com/document/d/1EF2QP8gFtl6pkEsBj_6oelCbDVDt5TSlTzQn7IFEo2s/edit?usp=sharing
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задача не из простых, нужен свежий взгляд на проблему. Есть такие торговые площадки для госзакупок как Сбербанк АСТ 223 и Росэлторг. Надо найти решение как можно сделать так чтобы видеть количество поданных участников по торгам. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо автоматизировать скачивание файлов Краткое описание: программа октрывает Microsoft Outlook (либо любой почтовый клиент), просматривает новые входящие в ящике, находит в теле письма ссылки с определенными текстовыми комментариями, переходит по ссылкам, логиниться, скачивает файлы, размещает их в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $23
Реализация на: Лучше, если это будет программа под Win, которая будет работать с файлами excel или CSV. Дано: Есть товар, для которого есть матрица размеров, к примеру Пакеты zip-lock - цена в зависимости от количества [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdelivax.com.ua%2F_assets%2Fdelivax_pak_pricelist.pdf]https://delivax.com.ua/_assets/delivax_pak_pricelist.pdf[/url] Закупочная цена 1, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
задание в файле. сроки и стоимость предлагайтеПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить лайф стриминги на Youtube через Api Youtube https://developers.google.com/youtube/v3/live/getting-started Задача запускать стрими через каждые 3-4 часа в автоматическом режимеПрикладное ПО9 заявокЗакрыт3 года назад
- $45
Необходимо сделать задачи, сам отчет можно не оформлять, главное код SQL и проект в Visual Studio. Задания в прикрепленных файлах.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт3 года назад
Задача Calculator Javascript Описание Создайте функцию calculate. Функция должна принимать арифметические операции двух чисел в виде строки и возвращать строку с результатом их выполнения. Функция принимает данные из аргументов и возвращает с помощью return. Требования Успешно решенное задание должно пройти ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требования в файлеПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Добрый день. Нужнен скрипт, который превратит описание товара в столбцах в строки и присвоит каждому товару порядковый номер. Исходник и нужный результат в файле. Краткий пример: Men's [b]3-Pack Trunks[/b] 636148668 [b]Color:[/b] NAVY [b]Size:[/b] NAVY XL [b]Price:[/b] 21.24 USD Women's [b]High Rise Super Skinny Ankle Jeans[/b] 639393482 [b]Color:[/b] WASHED BLACK LEOPARD ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад