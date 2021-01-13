Доработать скрипт Google Sheets

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Есть скрипт для Google Sheets, который во время работы добавляет столбики начиная с "B" вставляя туда данные и последняя функция которого отсортировать данные в столбике "B" по алфавиту не затрагивая первую, закрепленную строку. Сейчас сортировка отрабатывает некорректно. Скрипт сортирует, но как-то по половине данных.
Что нужно:
1. Настроить добавление столбиков от 4 (A-D статичны)
2. Настроить нормально сортировку
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