Нужен программист (работа с Api Youtube)

Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url] Описание протокола ККМ скину в лс, кто заинтересуется проектом. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели.