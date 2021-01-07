Программа(бот) на HTTP запросах

Дано: есть 2 популярных расширения Хрома. Кроме своих основных задач они также собирают информацию о посещении пользователем сайтов в Интернете.

Нужно:1. Проанализировать HTTP запросы от этих приложений, узнать все необходимые параметры, которые передаются(куки, IP, рефер, id и тд)

2. Написать программу на Зеннопостере или Питоне или другими средствами, которая будет отправлять такие запросы, якобы мы посещаем сайты.

Продумать защиту от антифрода(прокси, куки, id) Т.е. нам нужно сэмулировать нужное количество посещений сайтов и чтобы расширение не задетектило, что это бот.

В настройках программы:

Задаем сайты и кол-во запросов в день на конкретный сайт. Сайтов будет несколько, браться в работу должны рандомно.