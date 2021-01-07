Нужен сервис по накруту , как в этом примере ( нужна копия по сути адоптированная под меня. ): https://cheatbot.ru/blog/prosmotry-v-telegram-nakrucennymi-podpiscikami. Требуется немного изменить и дописать некоторые детали . ( многое можно думаю будет отсечь , нужно только под телеграмм. остальное все отсечь. я так понял панель разработчика заблокирована для просмотра кода )

Стоят две задачи :

1. Возможность предоставления мною ,таких же услуг пользователям ( но это не в ближайшее время . поэтому все связанное с оплатой пока не трогаем. но требуется все максимально подготовить , чтобы потом можно было бы подключить приемы оплат и остальное в дальнейшем )

2. Возможность самому совместно с командой пользоваться всем функционалом + доп . возможности ( это основная задача на ближайшие пару месяцев )

сейчас вебсервис нужен в основном для пользования мне лично и моей команды , без предоставления услуг пользователям.

Вот то , что нужно дописать :

1.

мне нужно видеть все сообщения которые пишут пользователи ботам и чтобы я мог заходить в диалог любого бота и имел возможность от его имени переписываться с тем , кто ему написал . нужно , чтобы я видел опевещения о том ,что столько то сообщений моим ботам пришло. И мне был доступен весь этот список и я мог соответственно выбирать нужных на данный момент , попадая в диалоговое окно.( у знакомых есть такая функция)

2.

Также ещё , нужно прописать возможность выбора ( нахождение по имени из списка моих ботов )нужного человека( бота ) и добавление именно его на необходимый канал ( по ссылке )

3.( думаю как то это связать

совместно с п.1 и п.2)

необходимо , щёлкнув на нужного человека( бота) иметь всю информацию о его подписках на каналы ( на каких каналах он сейчас находится и точное время его подписки на каждый канал ). Видеть его переписки И отсюда желательно иметь возможность вручную добавить на нужный канал (введя ссылку)/ удалить с канала( видя его подписки ( ссылки))

Ну и Это так , дополнительно совсем если не сильно отразится на цене и усилиях⬇️

в отделе подписчики при выставлении всех данных, есть функция ,добавить отписки.

И вот тут нужна вторая строка для ввода данных ( ну или просто замена этой строки на новый тип.),где можно выставить число отписок в конкретном диапазоне времени . Например в течении месяца или же в течении часа . ( скажем максимальное время 10недель . ) . Также тут нужна возможность выставить плавающую скорость отписок .( выше есть такая функция для накрутки

подписчиков с плавающей скоростью .

Также ( думаю это должно быть уже в основе но на всякий случай), обязательно нужна история всех заказов на сайте , кто( личный кабинет какого пользователя) ,с какого номера карты оплачено, ( или кошелька),когда , на какую ссылку производились накрутки с этого личного кабинета. Вообщем вся история действий пользователей с возможностью выбора конкретного пользователя для просмотра .Мне кажется конечно в примере все это уже должно быть , но так на всякий случай.

Ещё есть несколько пометок по поведению ботов. Не уверен , закрыт ли код у той программы окончательно. может у вас есть другие способы просмотреть код . я не смог просто.

вебсервис ,что я скинул для примера.

Там умные боты отличающиеся поведением от ботов многих подобных сервисов. Могут читать сообщения . Выходят , заходят в рандомное время . Также часто висят онлайн ,читают сообщения . учтены многие моменты , благодаря которым их поведение максимально похоже на поведение живых людей