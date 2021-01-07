Mdaemon настройка программы для рассылок

Нужна программа которая делает следующую последовательность действий: 1. Копирует текст из окна. 2. Проверяет есть ли этот текст *.txt файле. Если нет, то вставляет этот текст в файл. 3. Сдвигается на строчку вниз в другом окне. 4. Переход к ...