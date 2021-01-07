Mdaemon настройка программы для рассылок

Необходимо создать скрипт для онлайнового накопления информации по набору инструментов из QUIK (ВТБ) в CSV файл. В дальнейшем история необходима для использования в статистическом анализе. Необходимо иметь знания и опыт разработки для этого продукта [b]Параметры[/b]: Список ...
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Существует программа для рассылок
нужно настройки поменять
перемещен сервак
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