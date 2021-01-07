Бот для рассылки резюме (рассыльщик)

У меня есть свое резюме на сайте поиска работы.

Нужен рассыльщик, он буде:

1. Открывать страницу поиска вакансий по указанному списку ключевых запросов, например, "Директор, Менеджер"

2. Открывать страницу поиска вакансий по указанному параметров: Город, Зарплата, Удаленная работа и т.д.

Все эти параметры уже есть на странице поиска вакансий. Эти параметры прописываются в ссылке на поиск вакансий.

3. Брать мое резюме (есть ссылка) и рассылать по найденному списку вакансий исходя из пунктов 1 и 2 (это тоже ссылка).

4. Последовательно рассылать по по нескольким таким ссылкам по очереди.

5. Сохранять данные с 1 по 4 пункт и при запуске программы сразу начинать рассылку.

6. При отправки резюме нужно отправлять сопроводительное письму содержащее переносы на новую строчку.

7. Есть такие вакансии, которые требуют прости тестирование, соответственно, такие вакансии скрипт будет пропускать.

8. Показывать статус при работе бота: Рассылает/Остановлено.