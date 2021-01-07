Бот для рассылки резюме (рассыльщик)

$47
Прикладное ПОЗакрытнет заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня есть свое резюме на сайте поиска работы.

Нужен рассыльщик, он буде:

1. Открывать страницу поиска вакансий по указанному списку ключевых запросов, например, "Директор, Менеджер"

2. Открывать страницу поиска вакансий по указанному параметров: Город, Зарплата, Удаленная работа и т.д.

Все эти параметры уже есть на странице поиска вакансий. Эти параметры прописываются в ссылке на поиск вакансий.

3. Брать мое резюме (есть ссылка) и рассылать по найденному списку вакансий исходя из пунктов 1 и 2 (это тоже ссылка).

4. Последовательно рассылать по по нескольким таким ссылкам по очереди.

5. Сохранять данные с 1 по 4 пункт и при запуске программы сразу начинать рассылку.

6. При отправки резюме нужно отправлять сопроводительное письму содержащее переносы на новую строчку.

7. Есть такие вакансии, которые требуют прости тестирование, соответственно, такие вакансии скрипт будет пропускать.

8. Показывать статус при работе бота: Рассылает/Остановлено.

3 года назад
ooparov
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсер

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста, смена иконок в программе exe

    Добрый день! Необходимо перевести пользовательскую часть программы с Английского на русский языки. Есть программа в exe файле и библиотеками. Нужно найти где текст от кнопок и заменить его. Часть программы уже перевели через сторонний софт, часть ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подружить Proxifier и Genymotion

    Необходимо настроить две программы что бы они работали вместе - Proxifier и Genymotion, что бы все подключения Genymotion шли через программу Proxifier

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа на Си численное моделирование в механике

    Требуется помощь в написании программы на Си - численное моделирование физического процесса (механика) Пинг-понговый шарик бросают вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 25 м/с. Считать, что сила сопротивления воздуха (тормозящая сила) пропорциональна скорости шарика. 1) Напишите ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа прикладная или веб

    Функционал программы. 1. Выбираю палитру цветов, где каждому цвету присваиваю определенный символ, или цифру, например: черный - 01, белый - 02 2. Задаю количество пикселей холста, например 32х32 3. Загружаю картинку (пиксель арт - картинка во вложении) где ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер в XML

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт маппинга

    Нужно сделать скрипт/программу для маппинга url_1 c url_2 на основе привязанных к ним фраз Пример данных в исходном файле - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQCAop1wJlWd-C_QGJt-6RfRpeFqKPgCN7qiSeWlIL8/edit?usp=sharing  Примерный алгоритм работы с данными из файла: 1. Берем url_id_vbr = 1, к нему привязано 30 фраз/id_фраз 2. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо модернизировать приложение "Школьное расписание"

    $45

    Нужно добавить в приложение несколько функций:  1) Показывать пользователю капчу для входа. Правило генерации капчи: [list][*]после 5 неудачных попыток ввода логина или пароля (в течение одного часа); [*]капча — рисунок размером 100 на 50 px, включающий в себя:[*] изображение ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Замена шрифтов в игре на движке Unreal Engine 3

    Требуется заменить стоковый шрифт на модифицированный в соответствующих файлах игры на Unreal Engine 3. Имеется список файлов, в которых хранятся стоковые шрифты и дополнительные файлы, и информация о примерном механизме их использования. Используются форматы .upk, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад