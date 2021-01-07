Сделать скрипт или программу кликер для браузера опера

Нужна программа которая делает следующую последовательность действий: 1. Копирует текст из окна. 2. Проверяет есть ли этот текст *.txt файле. Если нет, то вставляет этот текст в файл. 3. Сдвигается на строчку вниз в другом окне. 4. Переход к ...
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Для оперы или хрома
скрипт или мини программа кликер
для кликов в онлайн рулетке
(3 цвета красный черный зеленый)
скрипт должен работать автономно после запуска.
желательно если будет работать в свернутом браузере
должно быть 2 кнопки "пуск и стоп"
должна быть возможность менять не программные константы (величина ставок)
(lot1, lot2, lot3 .... lot20, константы - цифровой формат в котором 4 знака ДО запятой и 6 знаков после запятой)
сайт с рулеткой https://www.wtfskins.com/roulette
логика скрипта мартингейл (при убытке lot1 становится lot2 и так далее.) при прибыли ставка сбрасывается до минимальной и начинается снова.
остальные подробности ТЗ при контакте с исполнителем.
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