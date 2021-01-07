Сделать скрипт или программу кликер для браузера опера

Для оперы или хрома

скрипт или мини программа кликер

для кликов в онлайн рулетке

(3 цвета красный черный зеленый)

скрипт должен работать автономно после запуска.

желательно если будет работать в свернутом браузере

должно быть 2 кнопки "пуск и стоп"

должна быть возможность менять не программные константы (величина ставок)

(lot1, lot2, lot3 .... lot20, константы - цифровой формат в котором 4 знака ДО запятой и 6 знаков после запятой)

сайт с рулеткой https://www.wtfskins.com/roulette

логика скрипта мартингейл (при убытке lot1 становится lot2 и так далее.) при прибыли ставка сбрасывается до минимальной и начинается снова.

остальные подробности ТЗ при контакте с исполнителем.