Программа для Copy/Paste текста из одного окна в другое

Прикладное ПОЗавершен2 заявки363 просмотра
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Нужна программа которая делает следующую последовательность действий:

1. Копирует текст из окна.

2. Проверяет есть ли этот текст *.txt файле. Если нет, то вставляет этот текст в файл.

3. Сдвигается на строчку вниз в другом окне.

4. Переход к пункту 1.

5. При достижении последней строки, возвращается к первой строке и продолжает цикл.

При этом в программе нужны кнопки: стоп/старт. Выбор текстового файла для записи.

Программа будет взаимодействовать с окном приложения PokerStars на ОС Windows. Для написания программы понадобится установить приложение.

3 года назад
guest_16101875437695
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Выбранный исполнитель
YuryKomar
Юрий 
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