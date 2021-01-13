Программа для Copy/Paste текста из одного окна в другое

Нужна программа которая делает следующую последовательность действий:

1. Копирует текст из окна.

2. Проверяет есть ли этот текст *.txt файле. Если нет, то вставляет этот текст в файл.

3. Сдвигается на строчку вниз в другом окне.

4. Переход к пункту 1.

5. При достижении последней строки, возвращается к первой строке и продолжает цикл.

При этом в программе нужны кнопки: стоп/старт. Выбор текстового файла для записи.

Программа будет взаимодействовать с окном приложения PokerStars на ОС Windows. Для написания программы понадобится установить приложение.