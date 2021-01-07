Написать скрипт на Lua для QUIK

Необходимо создать скрипт для онлайнового накопления информации по набору инструментов из QUIK (ВТБ) в CSV файл. В дальнейшем история необходима для использования в статистическом анализе. Необходимо иметь знания и опыт разработки для этого продукта

Параметры:

Список инструментов, к примеру: LKOH, HYDR, USD000usttom

Частота запуска в сек, к примеру: 10, 60, 300, 600

Путь к каталогу для сохранения информации, к примеру: c:\QUIK_VTB\lua\history

Режим работы: дописывать в файл, создавать новый файл, новый файл 1 раз в час

Глубина стакана, к примеру: 30

Файл 1. Содержит информацию о котировках - свечи выбранного диапазона Поля инструмент;date;time;H;O;L;C;V

Файл 2. Содержит информацию о текущих стаканах инструментов инструмент;date;time;idx;(buy,sell);price;volume Скрипт дописывает информацию в конец файла или создает новый в зависимости от настроек.

Имя файла: timestamp_запуска + тип информации: Candle или Depth of Market.csv