Приложение Java

Нужно сделать достаточного простого бота на чем будите писать не имеет значения, бот состоит из 5 условий все подробно расскажу при отклике на вакансию, кто имеет опыт или понимает о чем идет речь откликайтесь напишу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать простой графический интерфейс пользователя на языке Java. С несколькими вкладками и окнами для заполнения данных( по типу анкеты). Содержание вкладок есть. В приложение пользователь заполоняет данные, затем заполненные данные выводятся на экран.
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