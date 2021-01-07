Бот для личного пользования для биржи Binance по api

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки320 просмотров
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Нужно сделать достаточного простого бота на чем будите писать не имеет значения, бот состоит из 5 условий все подробно расскажу при отклике на вакансию, кто имеет опыт или понимает о чем идет речь откликайтесь напишу подробно что нужно сделать! цена и сроки обсудим!

3 года назад
Alexey_Shramkov
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
BestFrilancer
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$15
5 дней
ничего не сделал
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