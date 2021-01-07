Бот для личного пользования для биржи Binance по api

Нужно сделать достаточного простого бота на чем будите писать не имеет значения, бот состоит из 5 условий все подробно расскажу при отклике на вакансию, кто имеет опыт или понимает о чем идет речь откликайтесь напишу подробно что нужно сделать! цена и сроки обсудим!