Andy_gavrilov

Андрей Andy_gavrilov

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
IT, Development, Testing, Java

Работаю в IT сфере уже 7 лет. Программист, сайты, Web, разработка микросервисов, Java/Kotlin/JS/Vue.js/БД - Oracle, NoSQL

Разработка БД, интеграции с системами

JavascriptOracleJavaKotlinVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
just_rock
Иван 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Графическое отображение БД
отличный исполнитель!
Отличный заказчик, грамотное ТЗ. Все в срок и все супер. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
neuronaut
Дмитрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Проверить сайт на IOS
Андрей быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поставлена задача, материалы для работы предоставлены мгновенно. Все ясно, прозрачно. Оплата сразу по факту исполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15808024513287
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт базы данных и проконсультировать
Специалист своего дела. Очень коммуникабельный, оперативный и т.д. Помог в нахождении верного решения задачи, приведя достаточное количество аргументов. Сроки заранее обговоренные, были соблюдены. Рекомендую однозначно!!!
Все замечательно! Четкое понятное задание, оплата в срок.
Ответный отзыв
Базы данных
2 отзыва
$6/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$4/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$4/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга