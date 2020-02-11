IT, Development, Testing, Java
Работаю в IT сфере уже 7 лет. Программист, сайты, Web, разработка микросервисов, Java/Kotlin/JS/Vue.js/БД - Oracle, NoSQL
Разработка БД, интеграции с системами
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотное ТЗ. Все в срок и все супер. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
4 года назад
Андрей быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отлично поставлена задача, материалы для работы предоставлены мгновенно. Все ясно, прозрачно. Оплата сразу по факту исполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
4 года назад
Специалист своего дела. Очень коммуникабельный, оперативный и т.д. Помог в нахождении верного решения задачи, приведя достаточное количество аргументов. Сроки заранее обговоренные, были соблюдены. Рекомендую однозначно!!!
Ответный отзыв
Все замечательно! Четкое понятное задание, оплата в срок.
Базы данных
2 отзыва
$6/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$4/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$4/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга