Проверить сайт на IOS

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки255 просмотров
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Нужно проверить интернет магазин на Iphone 11, последняя версия IOS 13

Разрешение 375 * 812

Проверки стандартные, адекватность верстки, отобржения контента, скорость загрузки, покупка и т.д.

часа на пол максимум проверка

В отклике жду срок и цену

iOS
4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Andy_gavrilov
Андрей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Андрей быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поставлена задача, материалы для работы предоставлены мгновенно. Все ясно, прозрачно. Оплата сразу по факту исполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.