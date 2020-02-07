Сайт проверить на вирусы и почистить

Тестирование сайтовЗавершен11 заявок192 просмотра
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Нужно проверить сайт на вирусы и почистить, в случае если таковы найдутся. 

4 года назад
nedvish
Сачков 
46 летГермания
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladislav02
Владислав 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва(-1)
4 года назад
$25
1 день
Отличная работа!
Спасибо!