Провести аудит сайта

Тестирование сайтовЗакрыт7 заявок256 просмотров
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Добрый день! Есть сайт на opencart 3 https://магазинлего.рф провести анализ потери переходов из Яндекса, разработать стратегию возврата позиций, с минимальными затратами.

4 года назад
guest_15378450269179
5 лет в сервисе
Был
год назад