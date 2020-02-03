Взгляд с точки зрения посетителя/копирайтинга/юзабилити

Необходим профессиональный взгляд на наш проект.

Что так, что не так.

Так же верстка, программирование

Сайт Partner-china.ru

Если мы видим, что вы понимаете о чем речь, и что не хватает нашему сайту, и сразу выскажите то,в чем "отстает" наш сайт от конкурентов скажем, где есть недочеты, мы обсудим работу.