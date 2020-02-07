Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта на Тильде.

Тестирование сайтовЗакрыт9 заявок348 просмотров
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Нужно скорее всего проработать фотографии. Обрезать, сжать, перезалить. 

4 года назад
Roman006
Роман 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад